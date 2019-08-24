جعفر المظفر - ثلاثة ملالي ورئيس

2019/08/24 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر ثلاثة ملالي أثَّروا كثيرا في تاريخ العراق المعاصر, أولهم ملا الأكراد مصطفى البارزاني, وثانيهم ملا الإيرانيين آية الله روح الله الخميني, وثالثهم ملا البعثيين عبدالخالق إبراهيم السامرائي.ورث ملا الأكراد لقبه عن آبائه ثم أضاف على ذلك اللقب الموروث قدرات شخصية زعامية أهلته لقيادة الحركة الكردية الرامية للإستقلال عن العراق أملا في بناء الدولة الكردية الحلم.ملا الإيرانيين آية الله الخميني عرفه ......

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