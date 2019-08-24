مريم نجمه - احتفال وشكر لتجاوز ال 7 ملاىيين و 303 آلاف متابع وقارئ لصفحتي مع 1119 موضوع ومشاركة

2019/08/24 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه الحوار المتمدن عيدنا ومعبدنا , شكر واحتفال لتجاوز 7 ملايين و 303+ آلاف مشاهد وقارئ لصفحتي مع 1119 موضوع ومقالة *منبر ومؤسسة الحوار المتمدن علامة فارقة في زمن الصمت وكتم الصوت العربي والعالمي التحرري الثوري الديمقراطي .منه انطلقنا وسنبقى في أروقته الوارفة المشرّعة على فضاء الحرية وجديد الإبداع والآراء , لا موقع يحل محله لكم تحياتي وافتخاري أيها الرفاق الأعزاء دمتم في طليعة المنابر الحر......

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