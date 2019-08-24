ياسين المصري - التلاعب بالمرأة في بلادنا

2019/08/24 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري حدثان يقعان في وقت واحد ويبعدان عن بعضهما البعض حوالي 3577 كم تبعًا لما أشار إليه الأستاذ جوجل، الحدث الأول كان موضوع حلقة خاصة في قناة ”فرانس 24“، يقول المذيع: « نعرض عليكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج هي الحدث تحقيقا حصريا فيه من الألم والوجع ما يكفي ليهز جبالا بحالها.هي قصة لاجئة إيفوارية نطلق عليها اسم مريم عمرها لا يتعدى الـ16 عاما.هربت مريم من قريتها برفقة أختها الصغيرة ذات الأع......

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