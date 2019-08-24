الحشد العشائري يحبط محاولة تسلل لداعش في اطراف ناحية العظيم بديالى

2019/08/24 | 01:02

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بغداد اليوم - ديالىاعلن مسوؤل محلي في محافظة ديالى، السبت، عن احباط محاولة تسلل لمسلحي داعش في اطراف ناحية العظيم شمال المحافظة. وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش حاول التسلل الى قرية ام الكرامي في اطراف ناحية العظيم"، لافتا الى ان "مقاتلي الحشد العشائري اشتبكوا معهم ودفعوهم للهروب".واضاف العبيدي، ان "الوضع تحت السيطرة والحشد العشائري منتشر بكثافة في كل النقاط لحماية القرية من اي اعتداء ارهابي".

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية زراعية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية الهاشميات (10 كم شمال غ

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الجمعة، من ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته حبوب مخدرة اكثر من 400 حبة.

وقالت الهيأة في بيان، ان "عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة م

بغداد اليوم _ كركوك

افاد مصدر أمني، الجمعة، بالقاء القبض على أربعة تجار مخدرات في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من الفوج الخاص الأول اللواء 61، تمكنت من القاء القبض على 4 تجار مخدرات".

واضاف أن "ع

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