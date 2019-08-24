ناسا.. “الروك آند رول” يصل إلى سطح المريخ

2019/08/24 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قررت مهمة “إنسايت” للمريخ، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، إطلاق اسم فرقة “الروك آند رول” على إحدى صخور كوكب المريخ.

وذكرت وكالة “رويترز”،

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