سقوط قذائف هاون على قرية عبادة بأطراف مدينة بعقوبة

2019/08/24 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر محلي، امس الجمعة، بسقوط قذائف هاون في أطراف مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.





وقال المصدر، إن "عددا من قذائف الهاون سقطت اليوم،

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