الحشد الشعبي يوضح حقيقية حدوث انفجار داخل احد مقاره جنوب بغداد

2019/08/24 | 01:33

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسوؤل محلي في محافظة ديالى، السبت، عن احباط محاولة تسلل لمسلحي داعش في اطراف ناحية العظيم شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش حاول التسلل الى

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية زراعية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية الهاشميات (10 كم شمال غ

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الجمعة، من ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته حبوب مخدرة اكثر من 400 حبة.

وقالت الهيأة في بيان، ان "عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة م

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