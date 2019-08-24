على غرار غالاكسي نوت..

2019/08/24 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على الجهة الخلفية من الغطاء، وهذا الأمر من شأنه أن

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