السلطات التركية تضبط مخطوطة عمرها 1500 عام

2019/08/24 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضبطت السلطات التركية في ولاية "تكير داغ" شمال غربي البلاد مخطوطة يدوية مكتوبة باللغة العبرية يُعتقد أنها تعود لألف و500 عام.

وعلمت مديرية مكافحة

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