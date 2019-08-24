وزير خارجية العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي

2019/08/24 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقيه الجمعة، أن الوزير محمد علي الحكيم استدعى القائم بالأعمال الأميركي لدى بغداد براين مكفيترز وأبلغه بأن العراق يضع جميع ال...

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