"إشعاعات مقلقة" تصدر عن بعض هواتف أبل

2019/08/24 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت تجربة تقنية أجريت مؤخرا أن بعض هواتف "آيفون" يصدر "إشعاعات" مقلقة تزيد عن المستوى المسموح به، مما دفع هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية

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