مناجم التعدين.. طريقة جديدة للحد من الحرائق

2019/08/24 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تحتوي مخلفات التعدين المستخرجة من سطح مناجم التعدين على بقايا مادة الفحم، وبالتالي من خلال التفاعل مع الهواء تبدأ بالاحتراق.

في هذا السياق اقترح

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