حيدر المله والحديث عن الشرف،

2019/08/24 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

هناك قول سمعناه في بداية شبابنا بالعراق اذا اردت ان تسمع محاضرات عن الشرف فعليك الذهاب لأماكن الدعارة، ايضا خلال حياتي وجدت بشر مختلف الاطوار، الغالبية ناس محترمون، لكن تجد نسب قليلة لناس مرتزقة تتفاوت درجاتهم الإرتزاقية، وجدنا ناس ناكري اصولهم وتجده مستعرب يتكلم عن القومية العربية بحماس وهو من اصول ليست عربية، وجدت ناس ينافقون ويغيرون اديانهم ومذاهبهم بدون اي سبب مقنع، شاهدت شخص كان ضابط بجيش صدام الجرذ في الكويت ترك مذهبه السني واصبح شيعيا، عندما وصل الى اوروبا في اليوم الثاني غير اسمه وقال انا مسيحي، سأله بعض المسيحيين الشرقيين عن مذهبه المسيحي بقي يفر في أذاناته وقال لهم انا اسحاقي ههههههه، الجميع يعلم اسقط واظلم تاريخ مر على العراقيين هي حقبة البعث، شعارات البعثيين براقة وافعالهم خسيسة وحقيرة، رفعوا شعار تحرير المرأة، وبعهدهم انتهكت كرامة وشرف المرأة العراقية والعربية، اعدمت نساء حوامل، بالبصرة اعدمت الدكتورة ساجدة العقابي عام ١٩٨٠ بتهمة الدعوة واعدم معها طفلها مواليد ١٩٧٨ عمره بتنفيذ الاعدام لم يتجاوز السنتين، المقابر الجماعية شاهد حي لبربرية البعث تجاه الشيعة والاكراد، بل نتانة البعثيين طالت مواطنة فلسطينية اسمها سهام السكري اغتصبت امام زوجها وبطل فيلم الاغتصاب المجرم سلام السعدون حسب قول الكاتب الفلسطيني احمد ابو مطر في كتابه سجينات فلسطينيات في سجون صدام، بعد سقوط نظام البعث وبسبب سذاجة ساسة المكون الشيعي العراقي تنمر علينا اراذل فلول البعث وارتكبوا ابشع الجرائم بحق اطفال ونساء المكون الشيعي وبجميع قومياتهم العربية والكوردية والكوردية الفيلية والتركمانية، تاجر ساسة فلول البعث بشرف بنتهم صابرين الجنابي والتي تبين بعد نهاية مسرحية تعرض فرج صابرين لهجوم جندي عراقي شيعي رافضي صفوي لاضرار بليغة استدعت ان يتبناها طارق الهاشمي وقد تبناها وتغير من طارق ابو زياد الى طارق ابو صابرين، بيومها شاهدت ادمع حيدر المله التي ذرفها على فرج صابرين المتضرر عبر قناة الجزيرة، وسرعان ماتبين القضية مسرحية وان صابرين لم تكن جنابية وانما جميلية بنت عم حيدر المله، بجريمة اختطاف عروس الدجيل وكيف اغتصبت من المحامي رئيس لجنة حقوق الانسان المقبور فراس الجبوري في مسجد لاهل السنة والجماعة في التاجي، شكل رئيس البرلمان بوقتها اسامة النجيفي لجنة لتقصي حقيقة ماحدث لعروس الدجيل برئاسة حيدر المله وعقد مؤتمرا صحفيا ليعلن لايوجد وقوع جريمة لخطف وقتل واغتصاب عروس الدجيل وقتل ٢٣ مابين شاب وطفل بالحادثة وان هذا الخبر كذبة صفوية فارسية، يوم امس تناقلت وسائل الاعلام خبر اعتداء ضابط ايراني على مواطنة عراقية نجفية، شاهدت الاعلام السعودي اقام مجالس للنياحة واستضافت العربية الحدث النكرة حيدر المله وقد بكى كثيرا وقال سوف نأخذ الثار من الفرس ههههههههه وسأله المرتزق مقدم البرنامج عن خطر وجود الحشد بالعراق وقال الحشد بات قوي وقال وجود الحشد يخلق لنا مشاكل مع اسرائيل ههههههههه والمصيبة شتم الحشد والفصائل المسلحة ومن داخل بغداد ومن الخضراء، لو كان هناك توجيه لتم اخراس هذا القذر ولحسب لكل كلمة تصدر منه الف حساب، لكن الحمد لله من تصد المشهد السياسي الشيعي العراقي شخصيات بغالبيتها سذج ومغفلين ومتخاصمين فيما بينهم ولو كان هناك قائد او زعيم واحد مثل اردوغان لسحقنا على رؤوس نكرات فلول البعث الانجاس، لقد قالها امير المؤمنين الامام علي ع لا امر لمن لايطاع، قال ذلك عندما تدخل السذج بقرار ايقاف الحرب بمعركة صفين بعد ان لاحت علامة النصر لجيش الامام علي بن ابي طالب ع، من العار ان نشاهد حثالات البعث تقتل وتفخخ وعتاتهم موجودون في خان تربية العجول السمينة الحوت بجنوب الناصرية، عرفت الناصرية واهل الجنوب رجال بساحات الحرب وليس من شيم عشائر الشيعة العرب العراقيين الصمت عن عدم المطالبة في اعدام العجول السمينة التي ذبحت ابنائهم، لعنة الله على كل سياسي ورجل دين وشيخ عشيرة وكاتب ومثقف لم يطالب في اعدام الذباحين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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