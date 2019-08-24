2019/08/24 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دول أوروبية ترحب بـ356 مهاجرا أنقذتهم "أوشن فايكنغ" أعلن كبير مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أن 6 دول أعضاء في الاتحاد ستستقبل 356 مهاجرا يستقلون سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ".وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبولوس، على تويتر "نرحب بالتوصل إلى حل للأشخاص الموجودين على متن أوشن فايكنغ وأنهم جميعا سيعاد توطينهم".وأشاد بمالطا لسماحها برسو السفينة ونزول المهاجرين منها. وأضاف أن الدول التي وافقت على استقبالهم هي فرنسا وألمانيا ورومانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وأيرلندا.كانت السفينة قد انتشلت المهاجرين قبل أسبوعين.وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن بلاده ستستقبل 150 مهاجرا من الموجودين على متن السفينة التي ترفع علم النرويج وعددهم 356.وتقطعت السبل بالمهاجرين خلال انتظار الموافقة على دخول السفينة لأحد الموانئ بعد أن رفضت مالطا استقبالها كما رفضت إيطاليا الرد على طلبات لاستقبال المهاجرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول أوروبية ترحب بـ356 مهاجرا أنقذتهم "أوشن فايكنغ") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول أوروبية ترحب بـ356 مهاجرا أنقذتهم "أوشن فايكنغ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).