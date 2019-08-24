ميساء المصري - الرمثا ..وكروز دخان ..بين التهريب والعصيان ..

2019/08/24 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري تابعت مساء أمس صور وفيديوهات عدة لأعمال شغب في لواء الرمثا التابع إدارياً إلى محافظة إربد شمال الأردن قرب الحدود السورية , إحتجاجا على قرارات الحكومة حول “كروزات الدخان” ، و”التضييق على المسافرين” عبر مركز حدود جابر.حيث تم التعميم بموجب قرار من مجلس الوزراء على المراكز الحدودية التقيد بقرارعدم السماح للمسافرين القادمين الى المملكة عبر حدود جابر وبقية المراكز الحدودية بإدخال أكثر من كروز دخان واحد......

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