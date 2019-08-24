بغداد تلوّح للميليشيات بالحماية الجوية لتهدئة غضبها من الضربات الإسرائيلية

2019/08/24 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة الضربات التي تعرّضت لها مقرّات ومواقع تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق، سبّبت حرجا بالغا للحكومة العراقية التي لطالما ادّعت تبعية

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