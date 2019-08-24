أردوغان يستنجد ببوتين بعد حصار قواته في ريف حماة

2019/08/24 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجد النظام التركي نفسه في موقف صعب على وقع توالي إنجازات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، حتى أن الأخير فرض الجمعة

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