هل تدخل معركة طرابلس مرحلة جديدة

2019/08/24 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهز الميليشيات في ليبيا لمعركة جديدة على الأرض بعد خسارتها للمعركة الجوية على إثر تحطيم الجيش الليبي لقواعدها العسكرية ومخازن الطائرات التركية

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