حكم و مواعظ

2019/08/24 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأل أحدهم والده

كيف أجد المرأة المناسبة؟

رد الأب:

لاتركز في إيجاد المرأة المناسبة وركز فى أن تكون الرجل المناسب.

سأل رجل أحد الحكماء:

كم آكل؟

قال فوق الجوع

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