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حكم و مواعظ


حكم و مواعظ
2019/08/24 | 05:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سأل أحدهم والده

كيف أجد المرأة المناسبة؟ 

رد الأب:

لاتركز في إيجاد المرأة المناسبة وركز فى أن تكون الرجل المناسب.

 سأل رجل أحد الحكماء:

كم آكل؟

قال فوق الجوع

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