2019/08/24 | 05:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سأل أحدهم والده
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كيف أجد المرأة المناسبة؟
رد الأب:
لاتركز في إيجاد المرأة المناسبة وركز فى أن تكون الرجل المناسب.
سأل رجل أحد الحكماء:
كم آكل؟
قال فوق الجوع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم و مواعظ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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