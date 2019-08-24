2019/08/24 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، عن إطلاق عملية أمنية واسعة لتعقب فلول "داعش" في محافظة نينوى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطلق عملية واسعة لتعقب فلول "داعش" بنينوى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطلق عملية واسعة لتعقب فلول "داعش" بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).