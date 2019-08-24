تونس.. اعتقال مرشح رئاسي بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال

2019/08/24 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس..اعتقال مرشح رئاسي بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموالاعتقلت الشرطة التونسية، نبيل القروي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وأكد مستشار مرشح الرئاسة التونسية أنه تم توقيف القروي من قبل الشرطة واقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله.ويملك القروي قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة، وهو أحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.وقال تلفزيون نسمة إنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.وأفاد المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة خليفي، الذي ينتمي إليه القروي، إن رجال الشرطة اعتقلوا المرشح على الطريق المؤدي إلى باجة شمال غرب تونس.وقال خليفي : "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".ويأتي هذا التطور بعد يوم من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية، من بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي : "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".ويشمل القرار بالإضافة إلى قناة "نسمة" كل من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن".وأوضح اللجمي أنه "يمنع على المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر المقبل، القيام بحملاتهم الانتخابية عبر هذه القنوات التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير قانونية".

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