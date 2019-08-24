ناظم شاكر: العراق والمنتخب الوطني أكبر من كاتانيتش

2019/08/24 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق مدرب المنتخب الوطني السابق، ناظم شاكر، على قرار اتحاد الكرة بتجديد عقده مع المدرب ستريشكو كاتانيتش.

وقال شاكر لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة ان "كاتانيتش لا يملك الستراتجية المطلوبة مع المنتخب والعراق ولاعبي المنتخب أكبر من اسم كاتانيتش".وأضاف ان "الدوري العراقي لا يساعد على تطور المنتخب والمنتخب الحالي ليس من صنيعة المدرب".وأكد انه "ليس من المهنية تغيير كاتانيتش حاليا للوقت الحرج مع اقتراب التصفيات المؤهلة للمونديال" مشدداً على ان "المدرب السلوفيني لا يستحق مبلغ المليون دولار سنوياً".وتوقع ان "يقدم المنتخب الوطني أفضل المستويات أمام البحرين" لافتا الى ان "التجديد مع كاتانيتش خطوة تحسب لاتحاد الكرة".وكان اتحاد الكرة جدد أمس الجمعة عقده مع المدرب ستريشكو كاتانيتش لتصفيات كاس العالم بشروط والية جديدة مع الموافقة على تعيين مدرب مساعد محلي سيتم اختياره من لجنة المنتخبات لاحقا.انتهى

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