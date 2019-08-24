2019/08/24 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت 24 آب 2019، انطلاق المرحلة الأربعة من عملية ارادة النصر لتطهير مناطق وصحراء الانبار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الثالثة من "عملية إرادة النصر " أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، أنطلقت على بركة الله، المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر السبت 24 آب ، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار ضمن هذه العملية من بقايا فلول عصابات داعش الارهابية".

وبين ان العمالية تجري "بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الالية الثامنةوالحشد العشائري وقيادة عمليات الانبار المتمثلة بفرقة المشاة الاولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي الانبار ومحور غرب الانبار ومديرية شرطة الانبار وقيادة حرس الحدود الخامسة وبدعم واسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".

بغداد اليوم - بغداد

اصدر إعلام الحشد الشعبي، السبت، توضيحا حول حقيقية حدوث انفجار داخل احد مقاره جنوب العاصمة بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان، إنه "لا صحة للاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث ‎انفجار داخل احد مقرات قوا

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسوؤل محلي في محافظة ديالى، السبت، عن احباط محاولة تسلل لمسلحي داعش في اطراف ناحية العظيم شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش حاول التسلل الى

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية زراعية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية الهاشميات (10 كم شمال غ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة تعلن انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة لتطهير مناطق وصحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة تعلن انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة لتطهير مناطق وصحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).