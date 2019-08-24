الحشد والجيش ينطلقان بعمليات إرادة النصر الرابعة في الأنبار

2019/08/24 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انطلقت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران في الأنبار.

وقال موقع الحشد في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي وباسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية نفذت، صباح اليوم، عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش منطقة جنوب نهر الفرات ووادي حوران في الصحراء الغربية وصولا الى الطريق الدولي لمحافظة الأنبار".

وأضاف ان "الهدف من العملية تجفيف مصادر الإرهاب من الأشخاص والملاجئ والأسلحة والكهوف والانفاق المضافات وإلقاء القبض على المطلوبين قضائياً لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".

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