2019/08/24 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي كلشي ماعنده وماقدم شي شاهد ماذا وصف علي وجيه المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kDg-b2E8jRw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي كلشي ماعنده وماقدم شي شاهد ماذا وصف علي وجيه المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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