قيادة عمليات الانبار للحشد تعلن إنطلاق عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش عدد من مناطق المحافظة

2019/08/24 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله، السبت، إنطلاق عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش عدد من مناطق المحافظة.وقال نصر الله في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى ان “قوات من الحشد الشعبي شرعت، صباح اليوم، من ثلاثة محاور لتفتيش وتطهير عدد من المناطق في المحافظة”، مبينا ان “المساحة المستهدفة بالعملية تبلغ (43000) كم

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