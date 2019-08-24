الاقتصادية النيابية تكشف ملامح موازنة عام 2020

2019/08/24 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عن تفاصيل موازنة 2020 ، مشيرة الى ان الحكومة فشلت في تنفيذ اغلب بنواد الموازنة الحالية في مجال الاستثمار.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لـ/المعلومة/ ان “موازنة العام المقبل ستتضمن تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار في مجال الصناعة والزراعة من اجل تخفيض الاعتماد على النفط والاسعار […]

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