2019/08/24 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، السبت، بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي و باسناد جوي من قبل طيران الجيش و القوة الجوية نفذت، صباح اليوم، عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش ينطلقان بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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