النصر: تأخر الحكومة بكشف الفاعل الحقيقي عن تفجيرات الحشد غير مقبول

2019/08/24 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استغرب تحالف النصر، السبت، تاخر الحكومة العراقية بالكشف عنم الجهة التي قامت بالاعتداء على قوات الحشد الشعبي، مشيرا الى ان الحديث عن معالجات ستتخذ في وقت لاحق غير مقبول مطلقا.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب فلاح الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الضربات المتتالية ضد قوات الحشد الشعبي بدأت منذ شهرين ولغاية الان لم تسم […]

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