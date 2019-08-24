نائب عن الفتح: سنصوت على قرار الغاء الاتفاقية الاستراتيجة مع اميركا

2019/08/24 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، عزمه تحالفه التصويت على قرار الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان تلك الاتفاقية تسببت بجلب “ داعش” والعدوان ضد الحشد الشعبي دون الاستفادة منها.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ الولايات المتحدة الأميركية وقعت الاتفاقية الامنية مع العراق على اساس […]

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