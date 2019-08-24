2019/08/24 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، امس الجمعة، من تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا محلي الصنع تحت السيطرة في محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفجير (75) اسطوانة غاز مفخخة بمواد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يفجر 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا يزن الواحد منها 500 كغم في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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