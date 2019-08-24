2019/08/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرموجة حر جديدة تضرب البلاد، ابتداءً من يوم السبت 24 آب/أغسطس، وتستمر لمدة أسبوع ترتفع فيها درجات الحرارة بنحو 5 درجات، فيما تشير التوقعات إلى تمدد فصل الصيف حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

تضرب البلاد موجة حر أخرى تستمر لمدة أسبوع مخلفة طقسًا مرهقًا في ظل احتمالية سقوط أمطار

يبدأ أسبوع "الجحيم" بارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في موجة "مرهقة" يستمر حتى نهايته مع ظهور السحب وارتفاع الرطوبة، ويشهد إمكانية تساقط قطرات من المطر أقصى غرب وشمال البلاد، وفق ترجيحات المتنبئ الجوي واثق السلامي، مبينًا أن الموجة ناتجة عن "اندفاع كتلة أفريقية حارة تتزامن مع تمدد المرتفع شبه المداري والمتمركز في طبقات الجو العليا".

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لماذا تزحف الفصول؟

وتسجل درجات الحرارة، ارتفاعًا بمقدار 4 – 5 درجات مئوية تتوزع على أيام الأسبوع وتتفاوت من منطقة إلى أخرى، تتصدرها محافظة الديوانية، يوم السبت، بـ 49 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تشهد محافظتي السليمانية ودهوك أدنى درجات الحرارة بـ 40 مئوية، في ظل حرارة تتراوح بين 44 – 47 درجة في بقية مناطق البلاد ومن بينها العاصمة بغداد.

كما تشهد البلاد، رياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10-20 كم تنشط إلى 40 كم في مدن ذي قار والديوانية وواسط والمناطق الغربية وأقصى شمال شرق البلاد، وفق السلامي.

قال السلامي أيضًا، إن "شهر آب/أغسطس يودعنا بحرارة مرتفعة ويتمدد قليلًا حتى الأيام الأولى من شهر أيلول/سبتمبر، بينما يتوقع واعتبارًا من تاريخ 6 أيلول (بداية فصل الخريف مناخيًا)، أن تبدأ المنخفضات السطحية بالتفكك وتتزامن مع بداية اندفاع النزولات العلوية الباردة، لتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل تدريجي، خصوصًا خلال الليل ونهاية موجات الحر الشديدة".

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