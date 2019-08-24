مكتب المرجع اليعقوبي (دام ظله) يكرم الطلبة المتفوقين في محافظة السليمانية

2019/08/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) ولأول مرة في محافظة السليمانية منطقة كويجة الطلبة المتفوقين كل من الطالبة فاطمة باقر حسنين, والطالب محمد باقر حسنين لتفوقهما في الدراسة الإعدادية والمتوسطة, وجاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع الولاية وابتهاجا بعيد الغدير الأغر.وقال الشيخ عماد كاظم الأزيرجاوي : “قام مكتب المرجعية الدينية بتكريم الطالبة …

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