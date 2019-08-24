2019/08/24 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن القاء القبض على مجموعة من العمالة الاجنبية المخالفين لشروط الإقامة.وقالت المديرية في بيان، انه " تمكنت قوة امنية مشتركة من القاء القبض على مجموعة من العمالة الأجنبية المخالفين لشروط الاقامة،

وأضاف البيان، انه "تم إحالة جميع الملقى القبض عليهم الى قسم الإقامة في المحافظة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لترحيلهم خارج البلد.

يذكر ان جلسات البرلمان شهدت تحركات لتفعيل قانون العمالة الاجنبية للحد من وجودها في العراق وتطبيق القانون بالشكل الامثل من اجل توفير فرص للعراقيين العاطلين عن العمل.



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