في الانبار.. انطلاق عملية عسكرية جديدة تحت غطاء دولي

2019/08/24 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق فجر السبت عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في الصحراء الواقعة في محافظة الانبار غربي البلاد.

وهذه أحدث حملة يشنها العراق من بين ثلاث حملات اخرى بدأت في الانبار وشمال بغداد ثم في مناطق نائية في ديالى ونينوى.

وباتت العملية العسكرية التي اُطلق عليها "ارادة النصر" تنفذ بشكل شبه اسبوعي وعلى مراحل لملاحقة الخلايا النائمة التي تحاول اعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات في البلاد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "انطلقت...



المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر اليوم السبت، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار من بقايا فلول عصابات داعش الارهابية".

وصحراء الانبار متاخمة للحدود السورية حيث لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بنشاط هناك.

وأضاف البيان أن القوات العراقية بمختلف صنوفها تشارك في العملية بما في ذلك الحشد الشعبي.

وذكرت قيادة العمليات أن الحملة انطلقت "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة" عادل عبد المهدي "وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".

وشارك طيران التحالف الدولي في الحملات العسكرية السابقة.

وتكتسب اهمية مشاركته في هذه العملية في الوقت الذي يتهم فيه الحشد الشعبي، الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن قصف مستودعاته في العراق.

ونفت الولايات المتحدة تلك الاتهامات وقالت إن وجودها – في اطار التحالف الدولي- يهدف لمساعدة بغداد في محاربة داعش الذي بات يعتمد على اساليب حرب العصابات لشن تفجيرات في مناطق عديدة من العراق على الرغم من اعلان هزيمته عام 2017.





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