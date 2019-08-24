عبدالرزاق دحنون - ماركس فيلسوفاً

2019/08/24 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون عنون المفكر العراقي الراحل هادي العلوي إحدى مقالاته باسم "لينين فيلسوفاً" نشرتها مجلة "الحرية" التي كانت تصدرها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "شراكة" مع منظمة العمل الشيوعي في لبنان.وقد أكد فيها ان لينين كان فيلسوفاً على الأقل في كتابه المهم الذي تُرجم إلى العربية تحت عنوان: "المادية والمذهب النقدي التجريبي".يقول هادي العلوي في بداية مقاله: يفترض تاريخ الفلسفة شروطاً للتفلسف، يتوقف عليها ترسي......

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