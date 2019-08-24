2019/08/24 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي_-_البحرين تحديات الدولة الوطنية في ظل العولمة!تعتبر أزمة الديمقراطية التمثيلية في الغرب محصلة لعوامل عديدة، معظمها داخلي وبعضها خارجي، وتأتي أزمة أو مشكلة الدولة الوطنية في مقدمة هذه العوامل، فالدولة القوية التي تتمتع بالشرعية والفاعلية تمثل حاضنة للنظام الديمقراطي، ويقصد بأزمة الدولة الوطنية في هذا السياق التحديات التي تواجه الدولة، والتي تؤثر على فاعليتها وكفاءتها في القيام بأدوارها التقليدية، هذا ما ......

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