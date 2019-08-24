انفجار دراجة نارية مفخخة يصيب 40 شخصاً بقضاء المسيب

2019/08/24 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 40 شخصاً ، أمس الجمعة، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة، في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل.وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي، أن ” دراجة نارية مفخخة استهدفت مجموعة من المدنيين في قضاء المسيب “.وأضاف المصدر ، أن ” الدراجة المفخخة وضعت قرب محلات لبيع الملابس والعطور، أسفر إنفجارها عن إصابة 40 شخص …

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