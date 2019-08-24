طقس العراق.. كتلة أفريقية مخيفة في الأسبوع الأخير من آب وهذه درجات الحرارة

2019/08/24 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

توقع متنبئون جويون، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً بنحو 5 درجات، فيما سيكون الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والأيام الأولى من الشهر

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