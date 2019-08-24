الى أعداء الشعبين الإيراني والعراقي .. موتوا بغيضكم

2019/08/24 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردة الفعل غير العادية، التي ابدتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، للحادث المؤسف الذي تعرضت له سيدة عراقية في مطار مدينة مشهد الايرانية قبل ايام ، كانت...

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