المركزي البريطاني يدعو الى إنهاء اعتماد العالم على الدولار

2019/08/24 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعا محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني، السبت، إلى التخلص من الاعتماد على الدولار وتوحيد جهود البنوك المركزية لإيجاد عملة احتياطية بديلة.وقال كارني أمام مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية، عقد في ولاية وايومنغ الأميركية، إن هيمنة الدولار على المنظومة المالية العالمية تزيد من مخاطر ما سماه بـ “مصيدة السيولة”، أي نسبة الفائدة المنخفضة […]

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