أزمة جديدة لديمبلي في برشلونة

2019/08/24 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة دخل في أزمة جديدة مع العملاق الكتالوني، فيما تنتظره عقوبة مالية.

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