2019/08/24 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه الامين المالي لنادي الشرطة الرياضي عدي طارق الربيعي رسالة الى لاعب النادي سابقا والدحيل القطري حاليا مهند علي "ميمي".

وقال الربيعي في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعته "الغد برس"، "رسالتي ..



للحبيب مهند علي (ميمي)..



هل تتذكر معسكر تركيا ؟ وكيف كنت مكسوراً لأنك لست اساسياً في الفريق وتريد تركه ؟ بعدها أصبحت اللاعب رقم واحد في الهجوم العراقي ! التاريخ يعيد نفسه!".

واضاف مخاطباً اللاعب "لا تنكسر ولا تتأثر، لأنك عراقي بطل وستصنع المستحيل وتصبح الاول عربياً وآسيوياً".

يشار الى ان اللاعب "ميمي" لا يشارك بصفة اساسية برفقة فريقه القطري، ما جعله يتعرض لموجة انتقادات، جراء تفضيله اللعب هناك على الاحتراف في اوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الشرطة توجه رسالة لميمي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الشرطة توجه رسالة لميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).