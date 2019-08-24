الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من السلف لهذه الشريحة

2019/08/24 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين ، اليوم السبت، عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له ، إنه ” تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 500 متقاعد “.وأوضح البيان , أن ” صرف تلك …

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