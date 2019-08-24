هاتف ذكي لا يسخن على الإطلاق

2019/08/24 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “شاومي” الصينية الرائدة تنوي إنتاج أول هاتف ذكي في العالم لا يسخن على الإطلاق.وأشار موقع “جي إس إم آرينا” إلى أن مسؤولي شاومي بدأوا في تسريب عدد كبير من مواصفات هاتفهم المرتقب الجديد “شاومي ريدمي نوت 8 برو”.وقالت إن لو ويبنغ، مدير العلامة التجارية “ريدمي”، بعدما فجر […]

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