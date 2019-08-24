الصناعة تعلن ابرام 200 عقد ضمن خطة إنتاجية جديدة

2019/08/24 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا بواقع الصناعة الوطنية من خلال ابرام قرابة 200 عقد شراكة خلال المدة الماضية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ما سيسهم في انعاش القطاع من خلال اضافة خطوط انتاجية جديدة.وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان […]

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