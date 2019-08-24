المرور تعمم آلية اختبار الراغبين بالحصول على إجازة السوق الكترونيا

2019/08/24 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت مـديـريـة المــرور الـعـامـة انـهـا ستعمم آلية اختبار الراغبين بالحصول على اجازة السوق الكترونيا بعد نجاح تجربتها بموقع التاجيات خلال الاشهر القليلة الماضية.وقــال مـديـر الاجـــازات فـي المـديـريـة العميد مـؤيـد خليل سلمان، ان “المــديــريــة وضـمـن سعيها لتذليل الصعوبات امـام المواطنين، فــقــد قــــررت اجـــــراء الاخـــتـــبـــار المـتـعـلـق بـالاشـارات والـعـلامـات المـروريـة للمتقدمين لـلـحـصـول عـلـى اجـــازة […]

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