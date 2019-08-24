مدير حركات الحشد الشعبي: المهندس وجه بمباغتة العدو لمنع استغلاله صعوبة المنطقة

2019/08/24 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير حركات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، السبت، ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وجه بمباغتة العدو لمنع استغلاله صعوبة المنطقة.وقال الربيعي في تصريح صحفي انه "حسب توجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أكد منع العدو من استغلال صعوبة المنطقة و مباغتة قطعاتنا المنفذة للواجب".واشار الى ...

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