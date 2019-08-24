2019/08/24 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، امس الجمعة، القائم بالاعمال في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الامريكي في العراق.وبحسب بيان وزارة الخارجية وتلقته وكالة صدى جرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، وتمت مناقشة اخر المستجدات على الساحة العراقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الحكيم يستدعي القائم بالأعمال الأميركي ويؤكد ان العراق ليس ساحة للنزاع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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