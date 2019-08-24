2019/08/24 | 09:28

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التربية تعلن إكمال إستعداداتها لإجراء امتحانات الدور الثاني غداً

أعلنت وزارة التربية، إكمال استعداداتها لأجراء الامتحانات العامة

للدراسة المتوسطة والإعدادية / الدور الثاني والتي ستبدأ صباح يوم غد

الأحد 25 آب الجاري وحسب المواعيد التي حددتها الوزارة.وقالت الوزارة في بيان إن اللجنة الدائمة للامتحانات واللجنة الساندة

التي تتألف من عدة وزارات قامتا بالعمل المكلفة بهما ، حيث جهزتا

المراكز الأمتحانية بالمستلزمات الضرورية واللوجستية من أجهزة كشف

الغش وتهيئة الخرائط وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة بالتعاون مع القوات

الأمنية ووزارة الصحة والجامعات بالإضافة إلى دائرة الكهرباء .

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